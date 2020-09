Nettuno. Cimitero, asta pubblica per 19 lotti, domande entro il 20 ottobre

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione

sessantennale di n. 19 aree destinate alla realizzazione di tombe a terra presso il Cimitero Comunale di Nettuno.

“Prosegue il progetto di questa Amministrazione di cura, decoro e valorizzazione del cimitero comunale – afferma l’Assessore ai Servizi Cimiteriali Claudio Dell’Uomo – queste concessioni permetteranno a famiglie nettunesi di avere un lotto presso il cimitero dove seppellire i propri cari e segue l’operazione di recupero dei loculi abbandonati avviata nel giugno scorso. Continuiamo a lavorare con in mente sempre l’interesse della nostra comunità che abbiamo l’onore di rappresentare”.

I cittadini interessanti, residenti nel comune di Nettuno da almeno un anno, dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 12 del 20 ottobre prossimo tramite raccomandata o consegna a mano presso il Comune di Nettuno, via Giacomo Matteotti 37. Gli interessati dovranno far pervenire un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con riportata all’esterno la seguente dicitura: “Asta pubblica per l’assegnazione della concessione di aree disponibili presso il cimitero comunale. Lotto/i n.°…” il plico dovrà, inoltre, riportare il nominativo del concorrente. Qualora da parte di un medesimo interessato vi siano più offerte relative a diversi lotti dovrà presentare un solo plico con all’interno le buste corrispondenti a ciascun lotto.

Il plico dovrà contenere la “Busta A” che dovrà anch’essa essere chiusa e sigillata al cui interno dovranno essere inserite:

La domanda di partecipazione con indicazione dell’area per cui si intende concorrere (Allegato B)

Copia di un documento d’identità del concorrente in corso di validità

Verbale di avvenuto sopralluogo (Allegato D)

La “Busta B” anch’essa sigillata, dovrà contenere:

Migliore offerta economica indicata con rialzo rispetto al presso base (Allegato C) indicata in cifre e lettere

Ricevuta della cauzione provvisoria dell’import di 500 euro da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa o mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla tesoreria del Comune di Nettuno.

I lotti verranno aggiudicati al concorrente che avrà presentato la miglior offerta in aumento (minimo 200 euro) rispetto alla base d’asta del singolo lotto riportata nell’allegato A.