Lettera. Scuola Lido dei Pini: uscita anticipata crea disagio per il genitori

Buonasera,

Le scrivo per esporre una gravissima situazione che si sta verificando presso la scuola elementare di Lido dei Pini, plesso Leonardo da Vinci, appartenente all’ Istituto Comprensivo Anzio 5.

Oggi 22 settembre 2020 nel primo pomeriggio, ci è stato comunicato ufficialmente l’orario di apertura dell’anno scolastico in apertura 2020/21 che nel ns comune partirà il 24 settembre 2020, creando non pochi disagi per i genitori che fino ad oggi non sapevano come organizzarsi con il lavoro ed altro…

Purtroppo, dopo la comunicazione ufficiale da parte del sito della scuola, abbiamo scoperto che fino all’apertura della mensa, che non è ancora stata palesata e si presume essere il 5 di.Ottobre… ragazzi avranno un orario ridotto al momento non ben definito (abbiamo ricevuto istruzioni soltanto per il 24 ed il 25) Ma la cosa più grave è che nel momento in cui si avrà il

tempo pieno i bambini usciranno inspiegabilmente alle 14:40!!!! Inquanto, credo la nostra sia l’unica scuola in Italia ad aver interpretato le lezioni da 50 minuti non come tempo di lezione, (per poi utilizzare 10 minuti successivi per igienizzazioni, cambio da Aria… eccetera)

Ma….come tempo da sottrarre alle famiglie a livello di servizio!!!!

Infatti i bambini usciranno da scuola anziché alle ore 16…. 80 minuti prima cioè…alle ore 14:40 con enormi disagi per i genitori lavoratori che si trovano a 2 giorni dall’inizio di scuola nel panico più totale!!!!

Con rammarico

Una mamma…