“Nonostante il covid, la bellezza della vita non si ferma”, lieto evento alla Clinica città di Aprilia

Buona sera,

vi scrivo per condividere con voi un messaggio di speranza che ci farebbe piacere condividere con tutti. Nonostante questo brutto periodo dovuto al Covid che ha limitato tanto le nostre abitudini e possibilità, la bellezza della Vita non si ferma anzi, alla clinica di Aprilia continuano a nascere tantissimi bambini portando un messaggio di Gioia e Speranza. Il 21 Settembre è nato Bruno Carlo ed ha conosciuto finalmente la sua mamma e il suo papà. Noi famigliari dovremmo aspettare qualche giorno poiché non sono permesse le visite ma, questo non ci ha spaventati. Bruno Carlo ha ricevuto una sorpresa: tra palloncini blu che svolazzano fuori la finestra nella sua camera come a dire “ti stiamo aspettando!”.

Speriamo che questo gesto possa sensibilizzare il cuore di tutte le neomamme e famiglie in attesa!

Eliana Zingaro