Anzio. UpA: chiede accesso agli atti per il canile Alba dog

Si informano i cittadini che in data odierna ho inviato via PEC una richiesta di accesso agli atti amministrativi al Segretario Generale del Comune di Anzio per ottenere informazioni e documenti relativi ai rapporti contrattuali ed alle spese sostenute nei confronti il canile ALBA-DOG e allo stato del progetto di realizzazione di un canile comunale dedicato al Comune di Anzio. L’accesso verrà effettuato dalla responsabile di UPA-DA e da altri del suo team. Terremo informati i cittadini sull’esito della richiesta sui gruppi UPA e sulla stampa locale. Coloro che sono interessati a seguire questo problema possono contattare la responsabile del team UPA-DA.

upadifesanimali@gmail.com.

Sergio Franchi Uniti per l’ambiente