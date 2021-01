Ripresa scuole in sicurezza, tampone rapido per gli studenti al drive in di Anzio

In vista della ripresa dell’attività scolastica, la Regione Lazio offre ai ragazzi dai 14 ai 18 anni la possibilità di effettuare un tampone covid rapido da oggi fino al 31 gennaio 2021.

Sarà sufficiente prenotare con Codice fiscale (senza richiesta del medico curante, anche se presente nel modulo di prenotazione il campo per la prescrizione medica non è necessario inserire il codice)

Scegliendo tra i seguenti drive-in:

✔️ Albano studenti screening rapido

✔️Anzio studenti screening rapido

Cliccando il link:

https://coronavirus.aslroma6.it/covid19/drivein.jsfv