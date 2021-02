Nettuno. Pavimentazione via Romana, i commercianti scrivono al sindaco

Al Sindaco del Comune di Nettuno

All’Assessore dei lavori pubblici del Comune di Nettuno

OGGETTO: Richiesta intervento urgente su pavimentazione pedonale via Romana

Noi commercianti di via romana vogliamo portare alla conoscenza del Sig. Sindaco e dell’Assessore ai lavori pubblici la situazione in cui si trova la pavimentazione pedonale della suddetta via.

Negli anni sono stati fatti vari interventi sulla carreggiata ma i camminamenti laterali non sono mantenuti da anni, i vari lavori privati di allaccio o intervento sulle fognature e sui servizi sotterranei, nel tempo, hanno creato alcune sconnessioni importanti che causano frequenti cadute, talvolta anche rovinose poiché riguardano perlopiù persone anziane. Scriviamo infatti dopo l’ennesimo incidente che è accaduto, come si può constatare dai verbali della Polizia Locale, proprio il giorno 22 Febbraio 2021.

CHIEDIAMO

Un intervento urgente che renda più sicura una passeggiata per la nostra via e che dia anche decoro ad una delle principali vie commerciali della Città di Nettuno.

I COMMERCIANTI DI VIA ROMANA