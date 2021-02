Anzio. Denunciato 25enne che domenica scorsa ha investito donna in centro

Rintracciato e denunciato per lesioni e omissione di soccorso, dalla Polizia locale di Anzio, il conducente 25enne che domenica passata ha investito in pieno una donna ed era poi fuggito con la sua auto. Il fatto avvenuto alla rotonda di via Fanciulla d’Anzio, nei pressi del comando della Polzia Licale. La donna, rimasta ferita a terra, è stata soccorsa da alcuni passanti. In 48 ore la Polizia locale di Anzio, agli ordini del Comandante Antonio Arancio, ha identificato l’auto e rintracciato e denunciato il conducente.