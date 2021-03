Anzio. Domenica delle Palme in sicurezza con i Volontari del soccorso

I volontari del soccorso hanno prestato servizio d’ordine la Domenica delle palme alla Chiesa di San Benedetto di Anzio per distanziamento sociale e per misurare la temperatura garantendo la tranquillità a tutti i cittadini. Un’opera volontaria utile alla collettività.

L’A.V.S.S Associazione volontari del soccorso sanitario croce onlus blu assume la forma giuridica di associazione riconosciuta. l’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la valorizzazione e l’assistenza sociale alle persone. l’associazione ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita delle persone in condizioni di disagio socio sanitario in particolare: anziani, malati e disabili.