PD: Raggiunta quota 1 milione di vaccini somministrati, la Regione Lazio prima in Italia

Riceviamo e pubblichiamo

Questa notte all’HUB di Fiumicino, aperto da venerdì scorso fino alle 24,00, è stata raggiunta la quota di 1 milione di vaccini obiettivo che la nostra regione a guida PD, si era posta come primario.

Siamo la prima regione in Italia ad aver raggiunto questo traguardo. Nessuno avrebbe puntato sull’efficienza della regione Lazio anche perché da poco avevamo raggiunto un altro traguardo, uscire dal commissariamento.

Anche l’ex ministro per gli Affari Regionale, Francesco Boccia ha utilizzato le seguenti parole per elogiare il lavoro svolto nella nostra regione:

“La regione italiana che ha retto meglio il colpo nel corso della pandemia, senza timore di essere smentito, è stata la Regione Lazio, perché ha quel mix di sanità pubblica, sanità privata, sanità cattolica storica, che la porta a essere in ogni angolo di strada con i servizi alla persona”.

Viaggiamo ad una media di circa 25 mila somministrazioni al giorno inoltre nella fascia degli over 80 sono 115 mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, ovvero hanno ricevuto anche la seconda dose. Siamo la Regione che ha vaccinato di più gli anziani e le categorie vulnerabili.

I centri vaccinali Ospedalieri per il vaccino Pfizer coincidono con i 4 poli ospedalieri del nostro territorio ovvero: 1 hub all’Odc e e spoke ad Anzio, Velletri e Frascati. Poi ci sono 3 spoke per il vaccino Astrazeneca: villa Albani , Pomezia e Marino.

Segnaliamo inoltre il forte impegno dei Medici di Medicina Generale che si stanno impegnando nell’attività vaccinale, in particolare verso gli over 80 , le vaccinazioni a domicilio per chi non si può muovere e per i soggetti estremamente vulnerabili.

L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato ha comunicato che presto si partirà con le vaccinazioni presso la rete delle Farmacie che si stanno organizzando per iniziare non appena arriveranno le dosi che stiamo aspettando in particolare con il vaccino Jhonson & Jhonson che prevede una sola dose.

Partito Democratico di Nettuno