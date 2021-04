Anzio. Via Dante senza luci e marciapiede un pericolo per i pedoni

Riceviamo e pubblichiamo

Spett.le Redazione

constatata la vostra attenzione per le problematiche dei cittadini residenti faccio presente la situazione di disagio che perdura ormai da decenni per gli abitanti dell’ultimo tratto di via Dante con sbocco su piazza del Consorzio di Lavinio Anzio.

Purtroppo questo tratto e’ completamente privo di illuminazione con conseguente grave pericolo per i residenti che hanno l’accesso delle loro case su questo tratto di strada. Privo perciò non solo di illuminazione ma anche di marciapiede. Più volte e’ stato richiesto un intervento al sindaco De Angelis ed all’assessore ai lavori pubblici Fontana. Più volte è stato fatto presente il pericolo che corrono i pedoni in quanto via Dante è percorsa da moltissime auto, camion ed ambulanze. Purtroppo le maestranze sono troppo occupate per fare restyling ad altre vie dove già esiste illuminazione……ed altro.

Sono più di dieci anni fa risiedo in questa via ed ogni spero che avvenga il “miracolo” e prego che non succedano ancora altri incidenti di questa Amministrazione comunale

SIlvia Castellani