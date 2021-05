Anzio. Buccolini: La natura morta più bella dell’amministrazione del fare..

Riceviamo e pubblichiamo

Il Movimento I❤️Anzio® non dimentica…

L'”Amministrazione del Fare” asfalta, fa marciapiedi, ripristina vie, taglia alberi per nuove piantumazioni… Il tempo passa, e questo enorme pino, crollato più di un anno fa su Via del Cavalcavia è ancora al suo posto. Un passaggio pedonale danneggiato, con un muretto sfondato e crollato in più punti altamente pericoloso per i passanti. Basta una spintarella involontaria o uno scivolone per precipitare al di sotto. Ma tutto tace… Tutti silenti… Tanto, come sappiamo tutti, la colpa è delle FF.SS.

Larga la foglia, stretta la via, occhio a non precipitare dal cavalcavia.

Giorgio Buccolini – Movimento I❤️Anzio®.