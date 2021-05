Anzio. L’opposizione: il Comune ricorra al TAR contro impianti rifiuti

Impianti di trattamento rifiuti il Comune si difenda

Nel Consiglio comunale di ieri abbiamo presentato come opposizioni una mozione per chiedere all’Amministrazione di ricorrere contro l’approvazione dell’impianto di stoccaggio dei rifiuti della ditta Ecotransport. L’impianto fu proposto nel 2016, ma nonostante l’opposizione dei cittadini e dei comitati locali che hanno fatto osservazioni durante la conferenza dei servizi è stato approvato l’8 aprile scorso. Abbiamo appreso durante il consiglio che il TAR del Lazio ha di fatto annullato la tanto discussa modifica al regolamento di Igiene e Sanità approvato dal Consiglio comunale nel 2017, la quale vietava la realizzazione di impianti potenzialmente nocivi per la salute a meno di 1000 metri da luoghi sensibili. Con tale norma il Comune aveva avocato a sé competenze localizzative e sanitarie che per legge spetterebbero ad altri Enti. Abbiamo appreso anche che il comune ha ricorso al Consiglio di Stato, ma nel frattempo l’impianto è stato approvato. Questo significa che come Ente locale siamo inermi di fronte al proliferare di questi impianti che hanno ormai abbondantemente superato ogni esigenza territoriale? Crediamo di no!

Nella mozione chiediamo che il comune ricorra al TAR anche contro la Determina di approvazione della Ditta: ha 60 giorni di tempo per farlo! Di motivi ce ne sarebbero eccome: la cosiddetta Carta delle aree bianche, ovvero delle aree nelle quali è possibile l’insediamento di impianti di trattamento dei rifiuti, continua ad omettere la scuola Spalviera alla Sacida, che secondo il Piano Regionale rappresenta un fattore “escludente condizionante” alla realizzazione di questi impianti.

Inoltre, venuta meno l’arma giuridica dell’articolo 120bis regolamento di Igiene e Sanità, il Comune di Anzio non può rimanere inerme: diventa sempre più urgente una Variante al Piano Regolatore che modifichi le destinazioni d’uso nell’area Sacida-Padiglione, attualmente ancora “produttive” e incompatibili con la vocazione odierna della città.

Luca Brignone, Alternativa per Anzio

Rita Pollastrini, M5S Anzio

Alessio Guain, M5S Anzio

Lina Giannino, PD Anzio