Nettuno, ennesima bonifica a via delle Grugnole. Il 23 maggio giornata ecologica

“Bonificata ancora una volta, dai rifiuti abbandonati dagli incivili, via delle Grugnole , strada che attraversa il nostro bellissimo e amato bosco di Foglino. Purtroppo devo dire non amato da tutti visto ciò che accade ripetutamente con l’abbandono dei rifiuti. Sta diventando una lotta impari contrastare il fenomeno in quanto sono sempre più numerosi coloro che pensano che la suddetta strada sia una discarica ove buttare di tutto.

È praticamente impossibile tenere sotto controllo con le telecamere, oltre a quelle già installate, tutta la strada vista la sua lunghezza ed è per questo che invito tutti i cittadini di Nettuno a dare una mano, ad essere tutti guardiani del nostro territorio, di segnalare agli Enti preposti qualsiasi attività di illecito abbandono di rifiuti in quanto siamo sempre noi cittadini a pagarne le conseguenze sia in termini ambientali che economici.

Allo scopo di sensibilizzare ulteriormente tutti noi ad un comportamento civile e decoroso nei confronti della natura l’Università Agraria di Nettuno organizza, in collaborazione con alcune associazioni sportive del territorio, una giornata ecologica al bosco di foglino per domenica 23 maggio, di cui daremo maggiori dettagli nei prossimi giorni. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Ringrazio infine la società Tekneco e tutti coloro che hanno contribuito al lavoro di bonifica con un plauso speciale ragazzi che hanno eseguito i lavori”.

Giampiero Gabrieli

Università Agraria