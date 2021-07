Anzio. Lettera: ambientalisti cercasi

“Ne ho visti di Alberi buoni e specie protette abbattute senza pietà ad Anzio in questi ultimi 3 anni e mi domandavo veramente che fine avessero fatto gli ambientalisti visto che il territorio è completamente devastato; neanche una piccola manifestazione di presenza anche quando gli attentati alla natura erano ben visibili ed accertati. Spero non siano finiti sul libro paga di qualcuno visto che sembrano a dir poco morti. Li invito a resuscitare o sparire definitivamente, non basta pulire le spiagge una volta l’anno per sentirsi a posto con gli incarichi avuti e….. con la coscienza”.

Publio Razza