I Gatti di Anzio: l’appello per curare ‘Bianchetto’

Pubblichiamo l’appello per salvare e curare Bianchetto

C’è una linea sottile tra la vita e la morte. Una linea che è un territorio barcollante, sfuggente, senza troppi orizzonti.

È lì’ che fino a stamattina ha vissuto Bianchetto. In tanti lo conoscono, gli hanno dato da mangiare, lo hanno visto incedere stanco e rassegnato sulle strade di Anzio Colonia, quartiere di Anzio. Con il suo passo lento, a volte stanco e senza forze si accasciava al centro della carreggiata noncurante dei veicoli in transito.

Come sia sopravvissuto per cinque anni ( che è l’età stimata dalla veterinaria) è un mistero. E lo è ancora di più adesso che sappiamo come e quanto la strada lo abbia flagellato; non risparmiandogli praticamente niente. Fiv e Felv positivo, insufficienza renale, parassiti fuori e dentro i suoi 2 chili e poco più.

Da stasera in poi Bianchetto è riuscito a sfuggire ad un destino segnato che in breve tempo lo avrebbe inghiottito nel silenzio di una morte senza nome e senza dove.

Abbiamo trovato uno stallo per quattro giorni, poi ci affidiamo a voi che leggete, e ai nostri angeli.

Lui dovrà assumere una terapia, prendere peso, riposare dopo tanto vagare, assaporare la protezione di una casa.

Ci rivolgiamo a chi non ha altri gatti, a chi sceglie di adottare gli ultimi della terra, a chi possa collaborare con noi per restituire a Bianchetto almeno una parte del Niente che la vita gli ha riservato.

Non siamo Nostradamus per ipotizzare quanto ancora sarà lunga la sua vita ma vorremmo almeno fare in modo che quello che gli rimane da vivere sia dignitoso.

Chi volesse aiutarci ad affrontare le spese per lui può contattare la pagina.

Per richieste di accoglienza è gradita una vostra breve presentazione.

In ultimo vi chiediamo di condividere più forte che potete. Mai come in ques

to caso abbiamo bisogno del vostro aiuto!

Grazie ❤️