Nettuno. Marchiafava smentisce le voci: ho aiutato il Sindaco durante la pandemia, ma non cambierei mai casacca

Il messaggio del Prof. Waldemaro Marchiafava

“Ho una comunicazione importante per tutti.

Ultimamente vengo fermato da persone, politici e non, che mi chiedono di un mio prossimo ingresso in maggioranza.

Qualcuno è arrivato a sostenere che il Sindaco Coppola mi avrebbe offerto il ruolo di Vice Sindaco e che io avrei posto come condizione l’allontanamento di alcuni membri della attuale giunta.

Bene, lasciatemi dire alcune cose.

Innanzi tutto, vorrei chiarire, spero per l’ultima volta, che il mio impegno per il Covid al fianco del Sindaco, non ha nulla a che vedere con la politica. L’ho fatto e lo farò altre mille volte, qualora servisse, esclusivamente nell’interesse della cittadinanza.

Secondariamente, cambiare casacca, e per di più indossarne una che non riflette minimamente i miei valori etici, morali e politici, è qualcosa totalmente avulso dal mio modo di essere.

Da ultimo, ma di certo non meno importante, io non tradisco i miei elettori, passati, presenti e futuri”.