Anzio. Cittàinsieme: Mare di detriti a bordo strada dopo la sfalciatura, nessuno interviene

Riceviamo e pubblichiamo

In seguito agli attesi interventi di sfalciatura dei bordi strada in diverse arterie del comune di Anzio sono affiorati i sottostanti detriti accumulati nel tempo. Si tratta soprattutto di frammenti di plastica e lo spettacolo che stanno offrendo è davvero deprimente. L’associazione civica Cittainsieme aveva segnalato il problema all’Uffico Ambiente ai primi di settembre ma il 21 dello stesso mese, non avendo riscontrato nessun cambiamento ha deciso di rinnovarlo e stavolta in forma più perentoria: che non lo si faccia è già un male ma che non si spieghi ai cittadini il perché è molto grave per una pubblica amministrazione. Nella foto la situazione di via Dante.

Email del 2/9/2021 all’Assessore alle Politiche Ambientali, Gualtiero Di Carlo.

Gentile Assessore le segnaliamo un nuovo problema emerso nei giorni scorsi.

L’intervento di sfalciatura dei bordi stradali, senz’altro meritevole e necessario, ha però portato alla luce milioni di frammenti in plastica finora nascosti fra la vegetazione.

Lo spettacolo è davvero deprimente e dimostra quanto l’abuso di gettare i rifiuti a bordo strada sia diventato una diffusa ma pessima abitudine.

Poiché si offre adesso l’occasione ideale per rimuovere questo materiale le chiediamo di attivarsi al più presto in tal senso, nella speranza di recuperare un po’ del decoro troppo spesso compromesso della nostra città.

Le strade maggiormente colpite, almeno a quanto di nostra conoscenza, sono via Dante, via Verga, tratti della via Ardeatina e tratti di via dell’Armellino.

Cordialmente.

Email del 21/9/2021 Stessi destinatari

A distanza di 20 giorni da nostra precedente segnalazione nessun intervento risulta eseguito. Vi preghiamo di fornire una motivazione al riguardo.

La foto allegata è del 20.9.21.

Grazie