Anzio. Buccolini: Il Plesso Quartiere Europa… e le micro discariche nascoste

Pubblichiamo la lettera di Giorgio Buccolini

“Alcuni cittadini ci segnalano un’anomalia che poco si addice per una scuola decantata a misura di bambino.

Infatti, pare che all’interno del plesso “Quartiere Europa”, lontano da occhi indiscreti, ci siano delle micro discariche, non solo nocive ma anche potenzialmente pericolose per i ragazzini che la frequentano.

Se il cittadino chiama, il “Movimento Io❤️Anzio” una verifica la fa sempre, ed infatti con notevole sorpresa pubblichiamo foto realizzate nelle ultime 72 ore.

Pare che da svariato tempo l’immondizia sia giacente in determinati angoli del giardino, nascosti all’interno della scuola, poco visibili, nelle immediate vicinanze dei giochi esterni, e che le segnalazioni di alcuni genitori siano cadute nel vuoto.

Strano, visto quello che troviamo pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, infatti, la scuola viene decantata come un piccolo fiore al servizio dei cittadini del quartiere (https://www.anziouno.edu.it/index.php/plessi/qeuropa).

Il problema immondizia da molto tempo imperversa nel nostro Comune, l’Amministrazione lamenta poca cooperazione del cittadino, disservizi voluti da chi ha il compito del ritiro e della pulizia, accuse rivolte ai creatori di discariche abusive, agli incivili, ma in questo caso di chi è la colpa? Perché una Scuola dell’Infanzia come quella del Quartiere Europa deve circondare i bambini che la frequentano d’immondizia nociva e pericolosa? Chi se ne deve occupare? Chi è il responsabile di tanta trascuratezza? Le discariche quindi non le creano solo i comuni cittadini, ma anche chi fa parte delle istituzioni stesse?

Forse sarebbe il caso d’intervenire al più presto prima che possa succedere l’irreparabile? Forse la sicurezza dei bambini dovrebbe prevalere su qualsiasi altro problema impellente?

Ai posteri l’ardua sentenza”.

Giorgio Buccolini – Movimento “Io❤️Anzio”