Aprilia. Verso OSMOSI 2021, la sesta edizione dedicata a superamento delle discriminazioni, si terrà dal 25 al 31 ottobre

La Pro Loco di Aprilia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Aprilia e con il contributo della Regione Lazio, è al lavoro per la sesta edizione di Osmosi, che si svolgerà dal 25 al 31 ottobre coinvolgendo diversi spazi e realtà culturali della città.

Dopo una quinta edizione svolta in videoconferenza, nel 2021 si torna finalmente in presenza. In programma mostre, convegni, concerti, presentazioni e lavoratori artistici e culturali che coinvolgeranno le associazioni che hanno risposto al bando della Pro Loco e le scuole aderenti.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata al superamento delle discriminazioni sotto ogni forma e punto di vista. Il sottotiitolo della manifestazione sarà “Tutti uguali, tutti diversi”.

“Osmosi” è l’acronimo di “Officine Specializzate: Mostre, Opere, Suoni, Idee” e rappresenta l’intreccio di forme artistiche diverse che spaziano dalla musica all’arte, passando per i laboratori, il teatro, l’artigianato, lo sport.

La valenza culturale e sociale del progetto Osmosi è stata riconosciuta dalla Regione Lazio, che ha accordato un finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico “a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale”.