“Mai più fascismi” Alternativa per Anzio sarà in piazza Roma sabato

“L’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil di sabato scorso è stato un atto vile e criminale, da condannare senza sé e senza ma. È l’ennesimo preoccupante segnale di una recrudescenza neofascista che rappresenta un pericolo serio per il futuro della nostra società e della nostra democrazia. Anche nel nostro territorio come è ben noto ci sono stati negli ultimi anni episodi di apologia del fascismo, di nostalgie fuori luogo o di mancata presa di distanza da questa ideologia distruttrice (uno su tutti il rifiuto da parte della giunta anziate di revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini).

Per questo noi sabato 16 alle 14 saremo in piazza S. Giovanni al fianco della Cgil e invitiamo tutte e tutti a fare altrettanto per dire “mai più fascismi”.