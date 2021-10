Nasce l’Associazione “Ex Alunni del Chris Cappell College”

Nasce l’Associazione “Ex Alunni del Chris CappellCollege”.

Siamo lieti di annunciare la nascita dell’Associazione “Ex Alunni del Chris Cappell College”. Un progetto ambizioso che, da un passato comune, punta dritto al futuro e si pone come obiettivo quello di interagire e collaborare con le comunità delle Città di Anzio e di Nettuno.

L’impegno degli ex studenti del Liceo anziate sarà finalizzato all’organizzazione di conferenze, incontri, attività di orientamento e tutoraggio scolastico in sinergia con la scuola ed altre

associazioni e realtà locali con lo scopo di creare un vasto patrimonio di competenze e professionalità condivise.

L’iscrizione all’associazione è aperta a tutti gli ex alunni del Liceo “Chris Cappell College” di Anzio, tramite una richiesta inviata all’indirizzo e-mail exalunniccc@gmail.com ed il pagamento di una quota associativa annuale di 25 euro.

Qui di seguito il link per visionare il nostro statuto, l’ atto costitutivo e il modulo per l’iscrizione: https://drive.google.com/drive/folders/1TZu-86XFfnDf5V3DoVM5TVYO2vs_8dzN?usp=sharing

Il Presidente Jacopo Cherzad

Il Vicepresidente Maria Letizia Perrini

Il segretario Gioele De Cupis