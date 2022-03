Nettuno. Alicandri: Ci mancavano i vigili nelle vesti di padri confessori

Riceviamo e pubblichiamo

Ci mancavano i vigili nelle vesti di padri confessori per aggiungere quel pizzico di tragicomico alla situazione assurda del comune di Nettuno. Ebbene sì l’accoppiata Zomparelli-Coppola nel pieno del marasma che ha travolto l’amministrazione di centrodestra di Nettuno se ne esce con una trovata degna del miglior Guzzanti, geniale regista di “Fascisti su Marte”. Ci chiediamo se la polizia locale, già all’osso come organico, dovrà anche montare e smontare il confessionale o ci penserà il prode assessore Zomparelli, nella vesti di difensore delle italiche virtù. Eppoi i nostri vigili potranno anche dare l’assoluzione? La domanda non ci farà dormire la notte… Se la situazione del comune di Nettuno non fosse drammatica si potrebbe consigliare alla strana coppia Zomparelli-Coppola di partecipare a LOL 2. Avrebbero successo, almeno lì. D’altronde quando si tratta di satira è inutile ragionare su questioni di privacy e di conservazione delle segnalazioni, sarebbe una perdita di tempo, come mischiare il serio col faceto. Si pensi piuttosto ad affrontare il problema sicurezza con serietà, come abbiamo più volte richiesto in consiglio comunale, coordinando un tavolo che coinvolga tutte le forze di sicurezza, invece di tirare fuori l’ennesimo irrealizzabile progetto a solo scopo pubblicitario.

Roberto Alicandri