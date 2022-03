Latina. La Rete degli studenti organizza raccolta di beni per i cittadini Ucraini

COMUNICATO RETE DEGLI STUDENTI MEDI, BASE CONFEDERALE DI LATINA

La Rete degli Studenti Medi, dovuta alla situazione di crisi nel territorio Ucraino, insieme a numerose organizzazioni ha organizzato una raccolta di beni per i cittadini Ucraini, al fine di spedirli e farli arrivare direttamente ai bisognosi.

La raccolta verrà effettuata presso L’ Approdo in Via Terenzio a Latina è aperta dalle ore 8 alle ore 20 dal 27 Febbraio 2022.

Sentiamo come un nostro dovere quello di essere vicini a coloro i quali vivono un momento di crisi, in modo di costruire un futuro migliore, solidale e privo di guerre.

In quanto studenti e studentesse riteniamo essenziale un’iniziativa del genere, al fine di fornire concreto sostegno alla popolazione civile, inerme, colpita dal conflitto, mostrando quanto noi giovani possiamo farci portavoce di una battaglia nobile come questa, al fine di costruire un futuro migliore.