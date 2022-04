Anzio. “Il Rotary a Scuola contro la Violenza di Genere”, progetto con il Liceo Picasso

Nuovo progetto del Rotary Club Satellite Costa Neroniana

Gli interventi a favore dell’educazione delle giovani generazioni a tutti i livelli rientrano da sempre tra gli obiettivi primari del Rotary International, nella convinzione che il miglioramento del livello culturale, dell’educazione civica e dei valori di legalità di ogni singola persona si riflettano in positivo sulla società tutta.

Il Rotary Club Satellite Costa Neroniana, forte di questa convinzione ha predisposto, in collaborazione con il Liceo Artistico Pablo Picasso di Anzio, il progetto “Il Rotary a Scuola contro la Violenza di Genere”, mirato a portare con modalità e linguaggio adatto ai ragazzi, i valori della legalità con particolare rilievo sul tema della violenza di genere, ormai da tempo una vera e propria emergenza.

Il progetto, ideato dall’avv. Massimiliano Santaiti del R. C. Roma Circo Massimo, è stato fortemente sostenuto dal Distretto 2080, di cui fa parte anche il R.C.S. Costa Neroniana, e dal Governatore dott. Gabriele Andria.

Il progetto, basato sulla metodologia del role playing, mira ad un ampio coinvolgimento degli studenti del Liceo Artistico Picasso. Le ragazze ed i ragazzi delle classi III e IV, anziché passivi ricettori di notizie ed informazioni, diventano protagonisti del processo educativo che si incentra sulla predisposizione di un “processo simulato” per un caso di violenza di genere. Un caso vero, uno dei tanti seguiti dall’avv. Santaiti, che vedrà protagonisti proprio gli studenti nelle vesti di vittime, imputati, testimoni, avvocati, giudici, giudici popolari, uditori, giudici a latere ed operatori di polizia giudiziaria.

Lunedì 11 aprile, alle 9:45, ci sarà il primo incontro formativo.

Il 27 aprile, sempre alle 9.45, dalle aule di un tribunale il processo, con tanto di toghe, entra nelle aule del Liceo Artistico di Anzio per dar vita alla simulazione.

Alla fine dell’intero programma verrà chiesto ai ragazzi di redigere una breve composizione che sarà oggetto di valutazione da parte di una commissione costituita ad hoc per scegliere tre composizioni da premiare con borse di studio messe a disposizione dal Distretto 2080 e dal Rotary Club Costa Neroniana.

La premiazione degli studenti vincitori del concorso si svolgerà durante un’assemblea scolastica alla quale parteciperanno, oltre al Governatore del Distretto 2080, anche tutti i professionisti intervenuti a vario titolo ed i genitori degli alunni.

Per le classi che non parteciperanno alla simulazione è stata programmata una diretta streaming, in modo tale da coinvolgere tutto il Liceo Picasso in questo progetto.