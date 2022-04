Aprilia Libera: 22 aprile manifestazione contro la politica Regionale dei rifiuti

VENERDI 22 APRILE ALLE 10:30

PRESIDENZA REGIONE LAZIO – GARBATELLA – ROMA

Come cittadini, in primis, e poi come rappresentanti di un’associazione che raccoglie il disagio della popolazione apriliana, esposta da oltre 20 anni alle emissioni nocive prodotte da impianti di trattamento rifiuti, – autorizzati in aree densamente urbanizzate e in zone assolutamente non vocate ad ospitare impianti industriali, in quanto a destinazione agricola -, ci siamo attivati per promuovere una manifestazione davanti la Regione Lazio venerdì 22 aprile unitamente ad altri comitati e associazioni laziali, con analoghe finalità.

Per chi si sentisse solidale con la popolazione esposta e riconoscesse gli errori amministrativi e valutativi di scelte calate dall’alto e incoerenti con la pianificazione vigente, informiamo che da Campoverde (parcheggio Cinema Brandetti) e poi Aprilia (piazzale della stazione FS), partirà un pullman alle 8:30 di venerdì 22 aprile.

Per prenotazioni e info: 351 5510168

Ass.ne APRILIA LIBERA

APPELLO PER UNA MANIFESTAZIONE-PRESIDIO CONTRO LA

POLITICA REGIONALE DEI RIFIUTI

La regione Lazio, l’Area Metropolitana, Roma Capitale alimentano e indirizzano una gestione dei rifiuti basata ancora su discariche, TMB/TBM e inceneritori, che pure avrebbero dovuto dismettere, alla luce del Piano dei Rifiuti del 2020. Sono invece coerenti col medesimo piano quando autorizzano e/o realizzano impianti a digestione anaerobica per biometano, che godono di lauti incentivi nazionali ed europei.

Dopo la provvisoria chiusura della discarica di Albano-Roncigliano, è ripartita la ricerca di territori ove sversare i milioni di tonnellate dell’indifferenziato romano. Nelle loro intenzioni, Magliano Romano è condannato e una nuova discarica si potrebbe fare nell’area Ardeatina-Laurentina, dove non mancano discariche di inerti e degrado, a pochi passi dai quartieri abitati.

Il biometano si può fare, per loro, a Roma nord, a Civitavecchia, ancora a Roncigliano, a Velletri e così via.

Che il metano, ancorché “BIO”, andrà comunque bruciato e che, insieme ad altre sostanze, gli impianti vomiteranno emissioni nocive, non viene considerato né nocivo, né climalterante.

Oggi poi, il biometano è diventato un’arma contro il “cattivo” metano russo, mentre il suo digestato (fuori controllo), spacciato come ammendante per l’agricoltura e fiero baluardo contro il concime russo: siamo in guerra, no? Quindi, in guerra come in emergenza, sempre autorizzati a procurare «danni irrimediabili e devastanti per l’ambiente e la salute pubblica».

Tutte le popolazioni, da Civitavecchia a Guidonia, dai Castelli Romani a Colleferro, da Velletri ad Aprilia, si oppongono a queste scelte, che attentano alla salute umana e animale, alla salubrità dei luoghi e alle locali prerogative decisionali.

L’unico modo per trattare i rifiuti è cancellare l’idea di farci business, comunicandolo ad alta voce al gruppo Cerroni, Altissimi, Lozza, ACEA, AMA, Acqualatina e chiunque altro si lanci in questa terra di nessuno!

Riduzione a monte, investimenti su un piano occupazionale adeguato a supportare la raccolta differenziata spinta, recupero delle materie, digestione aerobica e piccoli impianti per l’umido.

Non è tutto, ma sarebbe un passo avanti.

• Coordinamento contro l’inceneritore di Albano-Presidio No discarica Albano (Albano)

• Comitato Risanamento Ambientale (Guidonia) • Comitato di Rocca Cencia (Roma)

• Alternativa Sostenibile (Roma Casilina-Prenestina) • Aprilia Libera (Aprilia)

• Civitavecchia Bene Comune (Civitavecchia) • La Città degli Alberi (Aprilia)

• Insieme per Casal Fattoria IX Municipio (Roma) • Rete Ecosistemica Roma (Roma)

• Forum Ambientalista ODV (Civitavecchia) • Cava Covalca IX Municipio (Roma)

• Rete Ecologista Castelli Romani (Genzano) • Dopolavoro Ferroviario (Velletri)

• Associazione Ecologica Monti Sabatini-No

Discarica (Magliano Romano)

• Lavoratori AMA – Usb (Roma)