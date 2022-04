Aprilia. Il sindaco: auditorium, lavori completati entro la fine dell’anno

Comunicato

Sopralluogo questa mattina da parte del sindaco di Aprilia Antonio Terra presso l’auditorium di viale Italia. Il primo cittadino accompagnato dalla giunta comunale, ha visitato i locali della struttura comunale che sta nascendo nel cuore del quartiere Toscanini. Si tratta di un complesso polivalente di 1200 metri quadrati quale opera compensativa all’interno dello schema di convenzione “Trasolini”. “I costruttori ci hanno comunicato che la struttura sarà consegnata entro l’estate, ha spiegato questa mattina l’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, da quel momento ci dedicheremo alla fase degli allestimenti interni e degli arredamenti che finanzieremo con i fondi della rigenerazione urbana (360 mila euro). Un’opera storica per la città di Aprilia, dedicata alla musica, agli spettacoli ed alle attività di questo genere. Contiamo di consegnare alla città i locali completati entro la fine dell’anno”. Il cantiere procede verso la conclusione, a breve verranno installati gli infissi e si procederà all’asfaltatura dell’area parcheggio. L’Auditorium potrà contenere circa 250 posti a sedere e sarà dedicato, grazie alla sua particolare acustica, alle attività artistiche delle associazioni, delle compagnie teatrali e dei gruppi musicali. La pianta della struttura è divisa in quattro blocchi: il primo dedicato all’Auditorium comprensivo di locali spogliatoi, il secondo blocco invece sarà appannaggio del Coc il centro operativo comunale dal quale coordinerà le attività di protezione civile per assicurare nell’ambito del territorio comunale la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione ed infine il terzo ed il quarto blocco saranno ad uso delle associazioni ed i gruppi artistici. “Nella realizzazione della struttura, ha spiegato ancora l’assessora ai Lavori pubblici Luana Caporaso, sono state utilizzati accorgimenti tali da rendere la sala adeguata all’ascolto di concerti, eventi e spettacoli di contenuto musicale”.