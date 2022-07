Nettuno. Il Comitato “Vogliamo gli Alberi” scrive al commissario Strati e al dirigente Sajeva

Oggetto: al Commissario Straordinario Strati, al dirigente Area Ambiente Sajeva.

Lo scrivente Comitato Cittadino “VogliAmo Alberi”, desidera esprimere la propria soddisfazione circa i lavori di rifacimento del marciapiede di via E. Visca lato Ferrovia, appena iniziati.

Auspica altresì che vengano conservate le esigue essenze ivi superstiti e che vengano reimpiantati alberi ad alto fusto in numero non inferiore a 14, tanti quanti ne sono stati abbattuti sulla via negli ultimi anni e gli stalli di 5 di essi sono stati totalmente ricoperti con l’asfalto.

Coglie l’occasione per chiedere alle SS. LL. se le capitozzature effettuate il 19 luglio u.s. sulla proprietà privata di via E. Visca 33/35 siano state concordate ed autorizzate da codesta amministrazione, dato che da rilievi effettuati e documentati dallo scrivente Comitato, non risultavano esserci criticità o pericolosità per l’incolumità pubblica tali da giustificare interventi fuori tempo massimo e in un periodo climatico particolarmente delicato per la popolazione, oltre che per le alberature stesse. Si invitano pertanto le SS. LL. a voler effettuare un controllo post operam sui lavori realizzati dalla ditta esecutrice e l’esistenza di una perizia certificata.

Nel porgere i propri saluti, il comitato desidera esprimere la propria totale disponibilità al dialogo e alla collaborazione in merito alla piantumazione, al controllo e alla cura del verde cittadino.

COMITATO CITTADINO “VOGLIAMO ALBERI” – NETTUNO