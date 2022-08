Lettera. Nettunense, pericolo incendi nel tratto Campo di Carne-Padiglione

Spettabile, Redazione.

Ogni anno, nel tratto stradale Campo di Carne-Padiglione (Nettunense),nella stagione estiva, si verificano sempre degli incendi (io ho rischiato nel 2017, di rimanerci dentro, ad uno di questi, con mia figlia, in quanto percorrevamo la strada in macchina e pensando fosse uno o due metri di incendio, ne abbiamo percorso forse un km o piu’, con le fiamme vicine alla macchina e il fumo piu’ denso della nebbia fitta)),…..ma quest’anno, credo che in quel tratto, ci sia una miccia pronta ad innescarne uno!

In pratica, da piu’ di una settimana (forse due o tre), ci sono, ai piedi degli alberi, dei rami secchi tagliati, con tanto di foglie , per la manutenzione degli alberi.

Sono distribuiti, direi uniformemente, lungo la strada che collega le due localita’.

(Non ho potuto fare foto o video, perche’ ero al volante ed ero da sola in macchiina).

Ora mi chiedo….possibile tale negligenza? Dopo svariati giorni, sono ancora tutti la’?( Stranamente sempre in quella tratta, che prende fuoco)

Vorrei che la Vostra Redazione e soprattutto il Signor Pelagallo, il quale mi sembra molto attento a difendere questi poveri alberi, che vengono ultimamente MASSACRATI, facciate in modo che non rimanga ignorato questo fatto,…..sono a rischio alberi e persone ( tra l’altro i binari del treno, scorrono a neanche un metro).

Vi ringrazio anticipatamente, con la speranza che la Vostra sensibilita’, sia attiva.

Distinti saluti

Liliana Saggioro