La rete Nobavaglio saluta e ringrazia il comandante dei carabinieri Giulio Pisani

La rete Nobavaglio saluta il comandante dei carabinieri Giulio Pisani che in questi anni si è distinto per l’impegno messo nei territori di Anzio e Nettuno ed Ardea. Lo ringraziamo soprattutto per il grande lavoro fatto nelle piazze di spaccio e nei luoghi della movida violenta, dove tutte le forze dell’ordine stanno cercando con fatica ed impegno di ripristinare la legalità. È proprio grazie al lavoro dei rappresentanti delle istituzioni come Giulio Pisani che i cittadini possono riappropriarsi delle strade e della loro vita sempre più spesso in mano alla criminalità organizzata.

rete Nobavaglio 🗣