Aprilia. Gli ambientalisti: Emissioni odorigene, possibile che solo gli amministratori del Comune non le sentano?

Nell’ottobre del 2014 il Consiglio comunale votò una mozione che fissava obiettivi molto ambiziosi finalizzati alla risoluzione dell’annosa questione

delle molestie odorigene. Tutto partiva dalla constatazione che le emissioni odorigene, secondo l a normativa nazionale e regionale, venivano classificate come “caratteristiche dell’impianto”, ma che di fatto – si legge nella mozione – per qualità, quantità e persistenza limitano la libertà individuale, la fruizione degli spazi aperti e dei giardini, alimentando tensioni sociali, dubbi sulla salubrità dell’ambiente, abbassano il valore degli immobili,

la resa delle attività agricole, artigianali e industriali. Una descrizione condivisibile, allora come oggi, su un tema che puntualmente viene sollevato e che, pur

troppo, spesso non trova alcuna soluzione e risposta da parte delle istituzioni preposte, malgrado sembrino note le conseguenze sull’ambiente, la

salute e il benessere degli uomini. La mozione aveva essenzialmente tre obiettivi:

1)perorare l’avvio di un iter legislativo atto a definire in maniera obiettiva e scientifica la

misurazione e classificazione delle emissioni odorigene e i limiti della tollerabilità, equiparare le emissioni odorigene a inquinamento atmosferico e predisporre l’obbligo perle aziende di adottare le migliori tecnologie per l’abbattimento delle stesse;

2) subordinare il rilascio di nuove autorizzazioni o di sensibili ampliamenti di impianti fonti di emissioni odorigene, oltre che alle prescrizioni già vigenti, anche allo Studio di Tollerabilità degli odori, nonché disporre per gli impianti in possesso di autorizzazione e/o operativi che recano disagio e disturbo alla cittadinanza monitoraggi di controllo per procedere ad adeguamenti tecnici/strutturali, capaci di limitare l’impatto olfattivo.

3) pubblicizzare la mozione presso le altre amministrazioni locali della regione affinché un’azione corale e condivisa porti a ottenere norme efficace e risolutive per le emissioni odorigene.

Nei mesi successivi sui giornali abbiamo letto dell’esistenza di un tavolo tecnico istituto presso l’Assessorato regionale all’Ambiente, nel marzo del 2015; addirittura i giornali riportavano la notizia di rassicurazioni da parte della Regione Lazio al Comune di Aprilia, al fine di disciplinare i cattivi odori sul territorio apriliano, si parlava di una bozza di regolamento che sarebbe stato oggetto di confronto politico tra amministrazioni, associazioni e comitati di quartiere, dal quale sarebbero scaturite le linee guida per la legge regionale sulle emissioni odorigene, “che potrà vantare anche Aprilia tra i promotori”.

Ciononostante, a distanza di sette anni, diamo per scontato – non avendo più letto nulla sulla “legge made in Aprilia” di cui tutti andavamo fieri e respirando sempre più aria nauseabonda – che tutto si sia inspiegabilmente arenato. Perché? Eppure, come emerge in queste settimane e come ripetutamente segnalato ai Carabinieri negli ultimi due anni, il tema è ancora attualissimo.