Anzio. Buccolini: viale Nerone e Corso Italia, residenti, nostri concittadini, dimenticati anche per questo mandato?

Le segnalazioni che ci giungono presso la sede del Movimento “Io Amo Anzio®” sono sempre tantissime, i nostri concittadini ci sommergono di richieste, domande, ci espongo problemi, e ci ricordano tante promesse disilluse dall’attuale “Amministrazione del Fare”.

Per questa settimana abbiamo scelto Viale Nerone e Corso Italia presso Anzio 2 o Quartiere Europa, chi amministra si aumenta gli stipendi, forse è meglio dire “adegua”, non dimentica questa possibilità per le proprie tasche, ma abbandona sicuramente le promesse fatte ai residenti di questo quartiere.

L’asfalto è stato rinnovato solo ed esclusivamente a ridosso delle attività commerciali (guarda caso), ma nella zona altamente residenziale dimenticato, vie in condizioni pietose, pericolose, a tratti allucinanti. Con il buio poi pericolosissime, dato che chi utilizza biciclette, motocicli o monopattini, è costretto a percorrere il tratto stradale nella parte centrale per evitare buche, fossi, dossi innaturali, voragini nascoste.

Dimenticati, presi in giro, ma sempre abbracciati e sommersi da belle parole prima delle elezioni comunali. Il quartiere è un vero e proprio serbatoio di voti per l’alta densità abitativa, i residenti vengono invitati ad incontri preelettorali, convolti in convegni ed incontri di quartiere, ma appena l’ultima scheda elettorale precipita nell’urna subito dimenticati… all’istante, e come sempre.

Un continuo “zig-zag” delle autovetture per evitare danni, un percorso ad ostacoli, una gincana salva-semiassi ed ammortizzatori, con la speranza che qualcuno si ricordi del loro quartiere.

La fantastica, sensazionale, camaleontica “Amministrazione del Fare” ha speso migliaia di euro per le “vetrine elettorali estive”, per le luminarie in piena emergenza Covid in piazze deserte, per palchi inutilizzati, per maxi-schermi guardati solo da volatili immuni alle direttive anti-contagio, selfie a go-go sulle testate locali per l’assessore di turno o per il “reggente”, e chi da anni aspetta semplicemente il ripristino e la messa in sicurezza di un manto stradale deve attendere, aspettare, e magari ricadere nelle false promesse di chi amministra da anni.

Si… l’Amministrazione del Fare, specializzata sicuramente nel dimenticare.

Giorgio Buccolini