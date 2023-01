La befana dei Lions e dei Rotary di Anzio e Nettuno è arrivata al centro Don Orione

Il Lions Club Anzio Nettuno Host in collaborazione con Rotary Club Golfo d’Anzio – Anzio e Nettuno il 10 gennaio 2023 hanno effettuato il “Service” denominato “La Befana al Don Orione”.

Le due associazioni benefiche hanno incontrato gli ospiti del Centro di Accoglienza Don Orione e tramite i loro Presidenti, il Gen. Ermanno Patrizio dei Lions e l’Avv. Tiziana Annicchiarico del Rotary, hanno espresso la vicinanza e la solidarietà che i due Club cittadini rivolgono ai meno fortunati, provenienti da tutto il mondo, e che sono ospiti del Centro di Accoglienza Don Orione; bellissima realtà della citta di Anzio gestita con grande generosità e forte impegno personale e civile dalle volontarie e dai volontari del MOV (Movimento Orionino di Volontariato) che operano interrottamente sul territorio da molte decine di anni e che hanno fatto propria l’essenza dell’insegnamento di Don Orione: “servire Cristo nei poveri”.

Il piacevole incontro si è svolto in un’atmosfera cordiale e simpatica, resa ancora più gioiosa dalla vivacità di alcuni bimbi, felici di poter gustare dei ghiotti dolcetti e delle saporite pizzette, ma ancor più eccitati da alcuni regalini ricevuti in dono.

I due Presidenti, alla presenza di Don Giuseppe Bisceglia, Parroco della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, hanno consegnato 400 euro alla Signora MARIGLIANI Andreina, Presidente del M.O.V., corrispondenti a quanto ricavato nella serata raccolta fondi che i due Club avevano organizzato lo scorso dicembre in occasione della conviviale degli di auguri di Natale.

Il Parroco ringraziando per la bella iniziativa ha precisato che quanto donato servirà per acquistare dei dispositivi sanitari (una macchina per aerosolterapia ed uno sfigmomanometro) e degli utensili da cucina di cui il Centro molto abbisogna.