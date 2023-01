Riflessioni tra una notizia e l’altra

Di Cristina Greco

Tra una notizia e l’altra a volte una riflessione ci sta bene.

Il giornale, il quotidiano qualche anno fa, la mattina al bar, sotto il braccio appuntamento all’edicola, un gestore di Anzio dice: “il quotidiano non si vende più giusto qualche persona grande che viaggia sul treno come l’enigmistica”.

Ora la vita è online, anche il quotidiano come questo.

Si parlava di sport calcio cronaca politica!!

Come è cambiata la società negli ultimi tempi.

Pensavamo che con le l’elezioni ci fossero buone novità miglioramenti,invece delusione generale la crisi è più profonda che mai.

Il reddito di cittadinanza giusto o non giusto fa’ discutere.

Mentre le donne in Afghanistan vengono uccise e devastate, ci si preoccupa davanti ai cellulari o alla televisione chi esce dal Grande fratello.

Chi si innamora di chi, chi tradisce chi.

Non ci si accorge dei drammi della casa accanto, neanche di quella propria figuriamoci cosa importa dell’Afghanistan.

Si sposta l’attenzione sui personaggi di Uomini e Donne di Maria De Filippi o C’è posta per te con storie di abbandono o liti famigliari trite e ritrite come si dice in gergo.

E non si presta attenzione alla esponenziale crescita di delinquenza ormai infantile. In America un bambino intenzionalmente porta la pistole a scuola per uccidere la maestra di 30nni per fortuna ferita solo al braccio!!

La polizia basita indaga come un bambino di 6 anni possa avere un’arma!!

Ma questo non attira l’attenzione sono i gossip sui personaggi famosi o meno e non solo per i giovani anche per i meno giovani ed anziani!!

Tutto è in crisi dopo anni di chiusura per un virus che se non ha colpito fisicamente ha fagocitato la mente della gente con decreti e paure zitti chiusi nelle case come in un regime dittatoriale, deprivati dell’amicizia del lavoro a volte dell’amore!!

Le guerre che ci sono sempre state in vari stati diventano speculazione economica ricchi sempre più ricchi e povertà che aumenta!!

Pensavamo che una donna al governo fosse innovazione rinascita mah?!

Ai posteri l’ardua sentenza!