Anzio. 79° anniversario dello Sbarco, mercoledì 18 gennaio l’apertura della mostra di modellismo militare

Con l’esposizione di mezzi corazzati di tutte le epoche “Da Leonardo ai giorni nostri”

Ad Anzio proseguono le celebrazioni per il 79° Anniversario dello Sbarco, promosse dalla Commissione Straordinaria e coordinate dell’ufficio Comunicazione Istituzionale e Promozione Turistica, in collaborazione con il Museo dello Sbarco di Anzio e con l’Associazione Warriors at Anzio: mercoledì 18 gennaio, presso la storica sede del Museo dello Sbarco a Villa Adele, dalle ore 9.30, sarà aperta la mostra di modellismo militare, a cura del Presidente Patrizio Colantuono, con l’esposizione di mezzi corazzati di tutte le epoche, “Da Leonardo ai giorni nostri”. Ingresso libero alla cittadinanza ed ai turisti, fino al 22 gennaio, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30, con appuntamenti dedicati per le scolaresche del territorio.

Emozionanti foto di repertorio con “Le Donne protagoniste della libertà, che in quegli anni hanno dato vita alla nascita di una Società nuova, approdata al diritto di voto ed all’affermazione dell’universo femminile, contraddistinguono la campagna di comunicazione istituzionale 2023 per promuovere il 79° Anniversario dello Sbarco Alleato ad Anzio e sulla “testa di ponte dell’Operazione Shingle”, che ha registrato il plauso ed il patrocinio dell’Ambasciata Britannica in Italia.