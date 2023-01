Il Rotary Club Costa Neroniana si fa promotore della prevenzione. Prosegue la nostra campagna divulgativa sul tema della prevenzione andrologica e ginecologica. Sono stati distribuiti volantini informativi presso le farmacie e studi medici con la speranza di aumentare la sensibilizzazione sulle malattie andrologiche e ginecologiche che colpiscono uomini e donne di ogni età. Lo screening ginecologico è uno strumento utile per la prevenzione delle patologie a carico del collo dell’utero, delle tube, dell’endometrio e delle ovaie. Gli screening ginecologici riguardano:

– prevenzione collo dell’utero: pap-test ogni anno dai primi rapporti sessuali

– prevenzione tumori dell’utero e delle ovaie: ogni anno una visita ginecologica e un’ecografia transvaginale

– prevenzione cancro al seno: dai 25 anni visita senologica ed ecografia mammaria.

Lo screening andrologico è uno strumento utile per la prevenzione delle patologie e delle malformazioni dell’apparato riproduttivo maschile, e può aiutare l’uomo a trovare risposte a problemi come disfunzioni sessuali ed infertilità, ma anche a migliorare lo stile di vita correggendo problematiche che possono minare la sua salute sessuale. Tali patologie sono considerate come disturbi a sé stanti oppure come avvisaglie di disturbi più severi come cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, diabete, sindromi endocrino-metaboliche di deficit di testosterone, ovvero l’Andropausa. Sottoponendoti allo screening puoi fare una diagnosi precoce, ed è sempre consigliato sottoporsi almeno a controlli annuali.

Ringraziamo i medici, gli infermieri e le farmacie che si sono messi a disposizione per aiutarci in questo percorso informativo.

Il Rotary Club Costa Neroniana