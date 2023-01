Comune di Aprilia. Commissioni congiunte per l’acquisto dell’immobile “Il Tulipano”

Continua spedito da parte dell’amministrazione comunale il piano di riqualificazione del territorio cittadino. La Commissione congiunta (Lavori pubblici, Finanze e Urbanistica) ha nelle ultime ore avviato l’ter per l’acquisto dell’immobile denominato “Il Tulipano”. 400 metri quadri siti in via Ugo la Malfa da destinare ai settori: lavoro, cultura, sociale e sanità. “Siamo alla sottoscrizione del compromesso con la società titolare dell’immobile, ha spiegato l’assessora ai Lavori pubblici Luana Caporaso, terminata questa fase passeremo velocemente alla progettazione e all’affidamento dei lavori”. L’operazione, fortemente voluta dall’amministrazione comunale che è riuscita ad ottenere un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro, si inserisce nel cosiddetto programma Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare ). “Si tratta, aggiunge la vice sindaca Caporaso, di una riqualificazione che fa riferimento ad un piano innovativo che mira a mettere in connessione il centro città al quartiere Primo. L’operazione vede, inoltre, il riutilizzo dell’immobile e la riqualificazione del quartiere”. La nuova struttura vedrà il potenziamento del centro per l’impiego di via Ugo La Malfa e la realizzazione di nuovi locali in parte ad uso culturale e sociale ed in parte a disposizione della Asl territoriale per nuovi servizi alla comunità pontina. “In questo modo andremo a realizzare una struttura polifunzionale per le attività di molte realtà cittadine, conclude l’assessora Caporaso, un progetto ambizioso di rigenerazione urbana che offrirà nuovi spazi e riqualificherà l’intera zona”.