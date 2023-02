L’I.C. Anzio II incontra la Banda Musicale della Polizia di Stato

La giornata di venerdì 17 febbraio 2023, ha visto protagonista l’Istituto Comprensivo Anzio II, in un evento Musicale, organizzato per gli alunni della scuola secondaria di I grado.

Un modo per condividere, attraverso la musica, con ragazzi e inseganti i valori di inclusione, legalità, giustizia, sicurezza, solidarietà e amicizia che contraddistingue l’operato delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio dei cittadini, l’#essercisempre, tanti volti di una società in continua evoluzione, soprattutto quella dei più giovani.

La Banda Musicale della Polizia di Stato, prestigiosa formazione composta da musicisti di altissimo livello, ha collaborato con la scuola con una lezione-concerto tenuta dell’Ensemble di clarinetti, una formazione impegnata attivamente nella diffusione dei valori della Polizia attraverso progetti ed iniziative rivolti alle scuole.

L’organico ha previsto, oltre a tutti gli strumenti appartenenti alla famiglia dei clarinetti, anche l’arpa, il pianoforte, il contrabbasso e le percussioni.

Il concerto si è tenuto nel salone parrocchiale della chiesa di S.Bonaventura, i musicisti hanno aperto il concerto con l’Inno di Mameli e proposto brani di varie tipologie, dal repertorio classico con autori come Prokofiev, Verdi e Gershwin fino a musiche coinvolgenti come tradizionali irlandesi, e ritmi sudamericani.

L’evento, particolarmente emozionante per i ragazzi della secondaria dell’I.c. Anzio 2, i quali hanno mostrato attenzione ed hanno partecipato attivamente alla lezione, dialogando con i musicisti presenti, il tutto in modo costruttivo.

Ancora una volta è stato il linguaggio universale della musica a veicolare i valori che caratterizzano la cultura della legalità.

Si ringrazia per l’organizzazione dell’evento Padre Alejandro De Jesùs Ceballos e l’Enoteca Italiana di Anzio nella figura di Alessandro e Chiara Toppetta, La Dirigente scolastica Dott.ssa Corso e gli insegnanti.

Di Sonia Federico