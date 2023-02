Rugby. L’Anzio supera il nuovo salario 56 a 5

Domenica la visita del Lions alto Lazio

Segnando otto mete e subendone solamente una, il Rugby Anzio Club vince in trasferta contro il Nuovo Salario per 56 a 5 e mantiene saldo il terzo posto della graduatoria nella fase promozione del campionato di serie C.

La partita si è disputata su un campo di calcio adattato al rugby dal fondo estremamente polveroso e malmesso, e con l’area di meta ridotta. In più l’inizio posticipato alle 16,30 ha costretto le due formazioni a giocare l’ultimo quarto d’ora in condizioni di visibilità perlomeno precarie.

Il match di per sé non ha avuto molta storia. Dopo cinque minuti i biancazzurri siglavano la prima marcatura, con Tumbarello che finalizzava una bella combinazione dei tre-quarti da una palla uscita da una mischia nei pressi della linea di meta. Al 17° Santarcangelo dalla piazzola portava i suoi avanti per 10 a 0, quindi al 25° era proprio lui a segnare con una bella percussione centrale. La seconda fase del primo tempo vedeva comunque il Nuovo Salario coraggiosamente spingere in attacco, ma un minuto prima del riposo era Tumbarello a mettere a segno la terza meta a seguito di una bella apertura a largo, per il 24 a 0 con il quale le squadre andavano a riposo.

Nella ripresa l’Anzio dilagava, segnando con Versari, Santarcangelo, due volte Mangili intramezzato dal drop del subentrante Greco, e Torelli. Nel finale il Nuovo Salario orgogliosamente trovava la meta della bandiera, che (quasi in piena oscurità) chiudeva il match sul 56 a 5 finale.

Passando agli altri risultati, il big match della sesta giornata è stato quello che vedeva di fronte Lions Alto Lazio contro Colleferro, con la vittoria in trasferta di quest’ultima per 50 a 35. La parte alta della classifica vede ora il Colleferro a punteggio pieno a 30 punti, Lions Alto Lazio 25, Anzio 24, Primavera Roma a 16. Domenica ultimo impegno del girone di andata, con l’Anzio che ospiterà proprio i Lions Alto Lazio sul campo di Via Ardea, inizio alle 14,30.

Weekend di gioco anche per il settore giovanile. L’Under 13 domenica ad Aprilia ha vinto il raggruppamento vincendo tutte le partite disputate contro Cisterna, Latina, Ostia ed Aprila, tornando a macinare gioco come prima delle festività natalizie e confermandosi come una delle più belle realtà a livello regionale per la categoria. L’Under 15 ha giocato sabato sia nella versione a 13 giocatori (sconfitta 47 a 7 contro il Latina) che a 15 giocatori, nella quale, ha vinto contro il Villa Pamphili per 24 a 0 e perso 19 a 0 contro il Primavera. Questo weekend torneranno in campo le formazioni Under 9 e Under 11.

Martedì 21 febbraio, invece, a partire dalle ore 17 si terrà la Festa di Carnevale del Rugby Anzio Club al campo di Via Ardea, aperta a tutti. Un pomeriggio all’insegna del rugby con giochi e tantissimo divertimento. Ovviamente, e rigorosamente, in maschera..