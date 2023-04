Nettuno. Lettera: pali dell’illuminazione in via Campoleone non su tutta la via. Dove sono finiti gli altri?

Gentile direttore

Preciso quanto accade in via Campoleone a Nettuno, circa 15 anni fa misero l’illuminazione soltanto nei tratti dove vi erano abitazioni di famiglie che rispondevano alle varie correnti politiche. Due anni fa il Comune decise di asfaltare la strada ormai in situazione disastrose e nel finanziamento era inclusa anche l’illuminazione pubblica dell’intera strada. Dal mese di ottobre la ditta incaricata sta istallando ( con tempi biblici. ) i vari pozzetti in cemento che contengono i rispettivi pali, progetto tutto finanziato. Preciso che per finire la strada e cioè di illuminare il tratto finale o iniziale di via Campoleone occorrono soltanto 10 pali, ma al momento non c’è traccia di questi. Mi chiedo dove sono stati messi? Sono stati usati da altre parti? Per quale motivo e con quale criterio il dirigente del Comune di Nettuno ha scelto di illuminare la parte finale di via Campoleone dove non ci sono case cioè in aperta campagna. E non dove sono le abitazioni? Il Commissario ci dia un senso di Stato, che renda evidente che i vecchio sistema è terminato.

Lettera firmata un Cittadino residente nella via Campoleone