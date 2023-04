Nettuno. Lettera: Il teatro comunale sta andando in malora

Spett.le redazione

” Volevo segnalare i gravi danni che sta subendo la struttura di quello che doveva essere il teatro comunale di Nettuno, dopo che parte della copertura del tetto è stata divelta dal vento. Un edificio rivestito in legno che si sta degradando pian piano e del quale non si hanno notizie in merito ad eventuali lavori di messa in sicurezza e completamento dell’opera. Un progetto sembra partito male sin dall’inizio, cosa si aspetta che cada in rovina completamente?” Invio foto dove si vede bene il danno al tetto.

Una cittadina indignata