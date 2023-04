Un anno di Erasmus all’ Istituto Apicio Colonna Gatti

Once Erasmus Always Erasmus – dal 16 al 22 aprile undici studenti dell’istituto Apicio Colonna Gatti accompagnati dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Renata Coppola e dalle insegnanti Emilia De Santis e Roberta Rinaldi referenti per i progetti europei, e Daniela Muzzì hanno partecipato all’ultima mobilita outgoing del progetto B.E.S.S.T. Better and Stronger by Sharing Together con destinazione Polonia, accolti dalla Zespol school di Libiaz vicino Cracovia.

Settimana intensa e ricca di emozioni, tante attività insieme agli studenti del partenariato, dal trekking a Zakopane alla visita al museo di Auschwitz-Birkenau, dal sightseeing in Cracovia alla vita domestica nelle host families.

Gli studenti dei vari indirizzi hanno avuto una grande opportunità, scoprire e vivere la cultura polacca, colori, odori e sapori che ricorderanno a lungo.

Durante tutto l’anno scolastico l’Istituto ha condotto e concluso due progetti europei del programma Erasmus Plus e realizzato ben sei mobilità outgoing in Portogallo, Romania e Polonia a cui hanno partecipato circa 40 studenti e, a sua volta, organizzato e ospitato il partenariato nel mese di ottobre.

Un anno ricco di esperienze e di opportunità per gli studenti della scuola i quali, attraverso la partecipazione ai progetti europei, arricchiscono il proprio bagaglio culturale, potenziano la conoscenza della lingua straniera ma soprattutto sviluppano la personalità e la crescita individuale in un contesto internazionale.