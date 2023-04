Aprilia, la frazione di Campo di Carne avrà finalmente la Piazza Civica per la cittadinanza

Campo di Carne è tra i più grandi agglomerati urbani diffusi sul vasto territorio della municipalità apriliana. Difatti, il comune di Aprilia è vasto ben 173 km quadrati, con più di 78.mila cittadini residenti, di cui circa 13.mila risiedono a Campo di Carne. La frazione è molto estesa e diffusa sul territorio; si articola principalmente su un asse viario di via del Genio Civile che collega la pontina SS 148 con la strada Nettunese. Attorno a questo grande nucleo gravitano il quadrante di via della Gogna, la zona Casello 45 ed altri nuclei; tutte realtà che con la piazza troveranno un centro civico di aggregazione. La cittadinanza convergerà sulla piazza – che avrà una sua futura intitolazione – e si colloca come grande opportunità tanto per l’amministrazione pubblica quanto per le famiglie e le persone. La piazza è pertanto un importante intervento di rigenerazione urbana. La frazione Campo di Carne e le zone – come sopra detto – adiacenti avranno finalmente un centro vitale, un focus per la vita urbana che porterà la percezione di essere comunità, per dare identità ai luoghi della riqualificazione della estesa e diffusa periferia apriliana. La comunità apriliana vedrà realizzata una piazza pubblica, in una delle storiche borgate, tra le più grandi ed estesa della città di Aprilia. Il progetto “Piazza Pubblica” porterà benefici alle famiglie della periferia, un deciso impulso a generare sviluppo urbano, nel tessuto economico e sociale, e favorirà la creazione di aree per il reperimento di servizi pubblici. Il progetto “Piazza Pubblica” prevede un’area di circa 9 mila mq nei pressi della scuola Lanza all’interno della quale verrà realizzata la piazza. Ad uso dei residenti, la Municipalità di Aprilia intende disporre anche di locali all’interno di un edificio esistente in via del Genio Civile destinato ad associazioni, uffici per il pubblico, uffici comunali e per le attività sociali ricreative e per i comitati di zona.

Raffaele Panico