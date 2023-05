Aprilia. Comitato Borghi Rurali: spunti per i programmi dei futuri amministratori

“Siamo giunti alla conclusione di questa legislatura comunale ed è tempo di qualche piccola riflessione e considerazione. Un momento, a nostro avviso, utile per offrire spunti per i programmi dei futuri amministratori.

Abbiamo deciso di tralasciare ciò che è stato fatto e concentrarci su quanto ancora c’è da fare. Non potevamo non iniziare dall’ennesima occasione mancata riguardo le fogne di Casalazzara; Ad onor del vero, eravamo convinti che questa volta, ce l’avremmo fatta con due consiglieri in maggioranza Angelo Zanlucchi e Massimo Bortolameotti e il consigliere di opposizione Roberto Boi; Quest’ultimo ci ha fornito supporto per il progetto e nel trovare il terreno donato da Stradaioli. Sognavamo la realizzazione di questa fondamentale opera per il nostro quartiere, contando sull’impegno di tutti, soprattutto avendo due consiglieri in maggioranza, a nostro avviso consci nel perorare la causa per il bene comune.

Su questo progetto ormai infinito ma mai iniziato, si sono spesi fiumi di scuse per il dietrofront da parte dell’amministrazione, la realtà dei fatti è che da quanto emerge dai documenti da noi visionati, il progetto non è neanche stato presentato ad “Acqualatina“, che doveva dare preventiva approvazione. Con certezza hanno presentato un altro progetto, ma anche questo sembra destinato a rimanere solo su carta, almeno in questa legislatura. Insomma la nostra sensazione è che non si è fatto il meglio per far partire l’opera.

È doveroso elencare le altre criticità del nostro territorio: lo spostamento della linea Cotral in modo che includa anche via Apriliana; il servizio pubblico dei trasporti periferici; le pensiline alle fermate dei pullman; la situazione delle strade con la velocità delle auto; la bonifica di discariche a cielo aperto; la lotta all’abbandono dei rifiuti e “dulcis in fundo” i marciapiedi.

Non a caso abbiamo scelto come foto rappresentativa di questo articolo il marciapiede di collegamento tra i consorzi Colli del Sole e i Tre Colli, opera tanto costosa quanto inutile e soprattutto pericolosa. Pericolosa certamente, perché l’unico attraversamento pedonale esistente, è posto in prossimità di un dosso naturale. Non bisogna essere ne tecnici ne architetti per riconoscere una mancanza di giudizio verso la sicurezza.

Nelle intenzioni doveva fungere da collegamento tra i due consorzi, ma di fatto non collega niente è un corri-via per recarsi alla palazzina di fronte al consorzio, oltre ad essere un’opera incompiuta, in quanto come si vede dalla foto il marciapiede, finisce nel nulla e nessuno si prende la briga di autorizzare un attraversamento pedonale in piena curva a ridosso dell’ingresso del consorzio Colli del Sole. Oggi tutti si smarcano dal prenderne la paternità ad eccezione di qualcuno. Vorremmo porre una domanda in buona fede: i soldi spesi, i nostri soldi circa 300 mila euro, chi li rimborsa? Noi queste lamentele le raccogliamo e anche aspramente e con “Verità” le denunciamo.

Stiamo chiedendo un altro marciapiede da anni e che non implica una grande spesa ma che garantisce il collegamento tra l’esercizio “BAR” di Bortolameotti e la tabaccheria Mille Idee, utilissimo per la sicurezza pedonale. Non comprendiamo i motivi di questa ostinata inconcludenza, qualcuno parla di farlo al lato opposto della strada ma sarebbero a nostro avviso, altri soldi buttati. ….

Questo articolo vuole essere propositivo e costruttivo, affinché si comprenda che bisogna lavorare insieme senza necessariamente anteporre gli interessi personali, raggiungendo più facilmente gli obiettivi condivisi e della comunità.

Borghi Rurali da regolamento interno non si schiera con nessuna lista, ma a tutti i futuri candidati alle amministrative Apriliane, facciamo i nostri migliori auguri, ricordando che siamo pronti a collaborare dopo le elezioni, con chiunque, nell’interesse del bene comune di tutti i cittadini”.

Comitato Borghi Rurali