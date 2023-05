Calcio. Il Nettuno vince 2-1 contro la Vis Sezze

Il Nettuno vince con una prestazione di controllo e cinismo contro una Vis orfana degli infortunati Compagnone e Lauri. La squadra capitanata da Matteo Cioè conquista tre punti in vista dell’ultimo atto del campionato fuori casa contro la forte Boreale di mister Granieri.

LA PARTITA-La squadra di Neroni passa subito in vantaggio al 4′ con l’imbeccata di Cioè per Sbordone bravo a servire sul secondo palo Caronti che da due passi ribadisce in porta. La Vis non riesce a reagire e all’11’ il Nettuno raddoppia su calcio d’angolo: Porcari pennella centrale per D’Auria che supera Di Trapano nel duello aereo e sigla il 2-0.Pochi minuti dopo è un suggerimento di Cecconi per Vanini a chiamare all’azione Santese per evitare problemi. La squadra di casa continua la propria marcia e al 34′ è sfortunata nel tiro dalla distanza di Caronti che si stampa sulla traversa. L’ultima azione del primo tempo è della Vis Sezze con Bono servito centralmente da Compagno che non riesce a trovare lo specchio della porta. Nella ripresa calano i ritmi con le due squadre che lottano in mezzo al campo. Al 9′ Marchetti trova il varco giusto per Valente con Alfieri che si fa trovare pronto. Sbordone prova a raddoppiare il vantaggio senza successo e al 31′ Tartaglione è sfortunato nella conclusione che si infrange sulla traversa. Nel finale la reazione d’orgoglio degli ospiti con Onorato prima, con un tiro dalla distanza al 37′, e Vanini poi, con la conclusione a lato al 43′. Al 45′ gli sforzi della Vis sono capitalizzati da Haxhi che al 45′ sigla il 2-1.

Eccellenza girone A: 33^giornata

Nettuno – Vis Sezze 2-1