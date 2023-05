Anzio. Ad Aurora Serpa dello Stella Maris il premio “Un poster per la pace” dei Lions

Il giorno 26 maggio ad Anzio, presso l’Istituto “Stella Maris” è avvenuta da parte del Lions Club Roma Litorale Sud, la premiazione dell’alunna classificatasi al primo posto nell’ambito dell’istituto nel Concorso “Un poster per la pace”.

Il service è un concorso internazionale dei Lions che invita i giovani ad esprimere in maniera creativa la loro visione di pace attraverso un disegno.

L’iniziativa, che ha una forte valenza educativa,permette agli studenti di condividere con gli altri la propria idea di pace allo scopo di favorire la tolleranza e la comprensione tra le diverse culture.

Tutti gli alunni della classe terza media dell’Istituto Stella Maris hanno partecipato con interesse e lodevole impegno all’iniziativa e, a conclusione del lavoro, è stata allestita una piccola mostra dei disegni eseguiti dai ragazzi.

Alla presenza del Dirigente Scolastico prof.ssa suor Anna Maria Asero, il Presidente del C.L.Roma Litorale Sud prof. Francesco Bonanni ha premiato con una medaglia l’alunna Aurora Serpa che è risultata prima classificata nella sua classe.

La cerimonia si è conclusa con i complimenti agli alunni per la sentita e costruttiva partecipazione e agli insegnanti che li hanno seguiti nel lavoro.