Nettuno. Al Memorial Day consegnato encomio all’associazione “Nettuno olim Antium”

Lo scorso 27 maggio si è svolto presso il Cimitero Americano di Nettuno, il Memorial Day, la cerimonia di commemorazione di tutti i militari americani caduti in guerra. E come tutti gli anni, l’associazione “Nettuno olim Antium”, era presente tra gli invitati dall’American Battle Monuments Commission.

L’associazione si impegna nella valorizzazione della storia, delle tradizioni, dei luoghi e dei personaggi legati al territorio di Nettuno. In questi anni abbiamo svolto numerose attività culturali legate allo Sbarco Alleato, partecipando al programma ufficiale del Comune di Nettuno; durante le commemorazioni di gennaio e maggio, abbiamo organizzato conferenze e visite guidate ai luoghi dello sbarco, allestito mostre fotografiche e di reperti da scavo, pubblicato una guida cartacea in tre lingue, che racconta la nostra città come un museo a cielo aperto, e in occasione del 75° anniversario dello sbarco, abbiamo donato alla città una targa in fotoceramica dedicata a Robert Capa (situata in via S. Barbara 92), considerato il più grande fotoreporter di guerra del ‘900, che fu tra i primi a sbarcare e a raccontarci la guerra con le sue fotografie. Inoltre, con la collaborazione dell’Università Agraria, dal 2018 abbiamo adottato il Monumento della 3° Divisione di Fanteria USA situato nel Bosco di Foglino, dove curiamo la manutenzione, pulizia e il taglio dell’erba.

Durante le commemorazioni del 2019 abbiamo avuto il piacere di conoscere la signora Georgeann Maguire, cittadina statunitense, (suo padre è stato un veterano della seconda guerra mondiale, impegnato in Giappone), fortemente impegnata come rappresentante ausiliario dei veterani di guerra di Mechanicsburgh in Pennsylvania (VFW Auxilary), e presidente dell’associazione Central Pennsylvania “Sons of Italy”, che da allora ci segue costantemente e si informa su tutto ciò che riguarda la nostra città.

Il Memorial Day è stata una preziosa occasione per incontrare di nuovo la signora Maguire accompagnata da suo marito Mike, che alla fine dell’evento, sulla scalinata del sacrario militare, ci ha ufficialmente consegnato, a nome del Senato e della Camera dei Rappresentanti della Pennsylvania, degli attestati ufficiali di Encomio che riconoscono “…la dedizione dimostrata da “Nettuno olim Antium” per mantenere viva la memoria del sacrificio dei soldati americani per liberare l’Italia dall’occupazione Tedesca…”.

Siamo veramente onorati di aver ricevuto questo duplice riconoscimento, passato a votazione tra tutti i membri dell’assise dei due organi citati, il quale oltre ad averci sinceramente commossi, ci rende orgogliosi e sempre più motivati nel portare avanti le nostre attività.

Esprimiamo la nostra immensa gratitudine alla Camera dei Rappresentanti (a firma Sheryl M. Delozier) e al Senato della Pennsylvania (a firma Sen. Greg Rothman), per gli attestati ricevuti, e alla nostra amica Georgeann per essersi resa portavoce della nostra missione!

Ringraziamo inoltre il Direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri (U.T.T.A.T) di Nettuno, il Col. ing. t. ISSMI Dario Porfidia, per aver concesso la visita privata ai coniugi Mike e Georgeann Maguire presso la bellissima spiaggia denominata X-Ray beach, compresa nel territorio del Poligono di Tiro e il Museo che l’UTTAT ha inaugurato recentemente. Infatti, nella mattinata del 29 maggio, il Direttore ci ha personalmente accompagnati alla scoperta di tali luoghi, accogliendoci e mettendo a disposizione un preparatissimo personale che ha illustrato alla nostra amica i fatti avvenuti durante lo sbarco e la ricchezza e bellezza (archeologica, naturalistica, storica e culturale) racchiuse nell’UTTAT.

