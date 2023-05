Nettuno. Dal 1° al 4° giugno al Forte Sangallo la mostra del di fine anno del Liceo Picasso

Il Liceo Artistico Pablo Picasso di Anzio è lieto comunicare che da giovedì 1 giugno a domenica 4 giugno 2023 il Forte Sangallo di Nettuno ospiterà la mostra di fine anno, dedicata agli elaborati delle studentesse e degli studenti del nostro plesso.

Per l’occasione saranno esposte le opere realizzate durante il corrente anno scolastico dai discenti del biennio comune e di tutti gli indirizzi artistici del triennio, suddivisi in base al percorso di studi: Arti figurative, Audiovisivo e multimediale, Design dei metalli e dell’oreficeria, Design del tessuto e della moda.

Una sezione della mostra sarà dedicata all’esposizione delle lampade di Design realizzate da Celestino Sale, Ingegnere presso la ditta Bluestar Industrial Design. Nella sala, destinata a ospitare i manufatti della ditta di Light Design, si potranno ammirare anche le lampade progettate e realizzate dalle studentesse e dagli studenti dell’indirizzo di Design dei metalli e dell’oreficeria in collaborazione con l’Ing. Sale, grazie al materiale fornito dalle aziende ILM -Tecnica e Palazzi SRL.

La mostra verrà inaugurata giovedì 1 giugno alle ore 16.00 e si chiuderà domenica 4 giugno con una performance degli allievi del nostro Liceo e con l’esibizione della Banda musicale A. Ponchielli di Latina, diretta dal Prof. Valerio Sbravatti.

Nelle giornate dedicate all’evento presso il Forte Sangallo saranno presenti docenti e studenti della scuola per illustrare le opere della mostra.

Si auspica una viva e cospicua partecipazione da parte della comunità scolastica e della cittadinanza dei Comuni di Anzio e Nettuno.

Si coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Nettuno, le ditte Bluestar Industrial Design, ILM – Tecnica di Velletri e Palazzi SRL di Pomezia, per aver reso possibile l’evento.

Il Dirigente scolastico

Prof. Mauro Scotto di Tella