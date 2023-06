all’I.C. Anzio III gli Esami per la “Certificazione Cambridge English”

Sabato 27 maggio 2023 si sono svolti gli Esami per la ” Certificazione Cambridge English “, un Progetto coordinato dalla docente Russo Teresa e che da anni è fiore all’ occhiello dell’ Istituto Comprensivo: quest’anno ha ricevuto anche la nomina come ” uno dei migliori Centri di Preparazione Cambridge italiani per l’ anno accademico 2022-2023″.

I Test della Certificazione Cambridge rappresentano un obiettivo ben preciso nello studio continuativo della Lingua Inglese dell’ Istituto, dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di Primo Grado dell’ Istituto: valutano tutte e quattro le abilità linguistiche Listening, Reading, Writing and Speaking, misurando i progressi dei candidati nell’ utilizzo della Lingua Inglese.

Gli Esami si sono svolti con la scrupolosa collaborazione dell’ Accademia Britannica di Latina che da anni affianca la referente Russo Teresa per lo svolgimento degli Esami .

Le docenti di Lingua Inglese dell’ Istituto hanno preparato con grande professionalità 45 alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dei Plessi Ex Anmil e Collodi per il Livello Starters; nella Scuola Secondaria di Primo Grado i candidati erano 23 per il Livello Movers e 14 per il ” A2-KEY”, il primo livello degli “Esami Cambridge Assessment English”.

Un ringraziamento speciale va al Dirigente Scolastico Maria Teresa D’ Urso che accoglie sempre con tanto entusiasmo il Progetto, segue con interesse il percorso dei nostri candidati e presenzia con gioia il giorno dell’Esame.