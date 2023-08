“La Storia del Tiro Pratico Sportivo” il libro Enrico Civran Ispettore Superiore Polizia

Di Cristina Greco se

Enrico Civran Ispettore Superiore Polizia di Stato, che ha prestato il suo ultimo servizio presso Commissariato Anzio Nettuno ora in pensione ha scritto un libro intitolato “La Storia del Tiro Pratico Sportivo”

Gli Anni difficili della Svolta edito dal Gruppo Editoriale Lumi di Ferrara e uscito il 26 Maggio2022 a

VIGEVANO (PV)

Alla presenza dei maggiori rappresentanti delle ditte di Armi,

Come Beretta e Fiocchi.

La presentazione è stata svolta dall’

Europarlamentare

Pietro Fiocchi.

Il libro illustra l’entrata della disciplina sportiva in Italia negli anni 80 .

Proveniente dalla Svizzera dove già si tenevano corsi e gare, in palestre apposite (Poligoni).

Cifra racconta come fosse stato difficile in quegli anni introdurla in Italia, proprio lui ja contribuito ad una Svolta, cambiando la staticità della disciplina come prevedevano i regolamenti, dei (TIRO A SEGNO)

che prevedeva lentezza ed un colpo alla volta.

A differenza il TIRO PRATICI SPORTIVO simula situazioni reali con cinturone e Pistoia nella fondina, l’atleta deve affrontare bersagli correndo

In tutte le situazioni a terra in ginocchio ecc..

Nel 2010 la disciplina diventa Federazione Italiana con Presidente Franco Beretta.

Ultimamente Civran in seguito all’uscita del libro è stato contattato da un regista per fare un Film Documentario dove si illustra la difficile introduzione sportiva ci sono interviste di persone del settore come Malago’ del CONI ,

Fiocchi Tanfogli Polizia di Stato,

Carabinieri l’esercito Italiano

L’Accademia Militare di Modena.

Civran fa una sua osservazione sulla difficoltà di molti ad accettare uno Sport in cui la pistole fa da protagonista ma ci sono molti sport con armi e violenti e forse i nostri ragazzi anche lui a figli adolescenti sarebbe meglio che praticissimo uno sport con regole severe e dinamismo piuttosto che davanti ai videogiochi più che violenti.

Il Film Documentario dovrebbe andare in onda nei primi mesi del 2024 .