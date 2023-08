Anzio Estate Cultura 2023: dal 24 al 27 agosto “Anzio nel mito – Viaggio tra storia e teatro alla scoperta di Anzio”

Villa Corsini Sarsina, palcoscenico naturale per “Anzio nel mito”

OPIFICIO03 presenta al pubblico “Anzio nel mito – Viaggio tra storia e teatro alla scoperta di Anzio”.

La rassegna consiste in 4 spettacoli che prenderanno forma dal 24 al 27 agosto 2023, negli affascinanti spazi esterni di Villa Corsini Sarsina, palcoscenico “naturale” delle rappresentazioni teatrali.

Anzio nel mito è un festival culturale che nasce dal desiderio di far riemergere le vicende storiche che hanno caratterizzato i luoghi del territorio portodanzese, sotto forma di contenuti multimediali (il podcast), sia per far conoscere gli aspetti mitologici della città di Anzio, sia per far rivivere il mito antico greco-romano, attraverso la rappresentazione teatrale.

Il progetto prevede la messa in scena di 4 spettacoli tratti dal mito e dalla storia antica, scelti proprio allo scopo di valorizzare luoghi d’arte e cultura portandoli al centro della scena, non come mero sfondo, ma come vera e propria estensione del progetto artistico, veri e propri personaggi di pietra che occupano, invadono e impreziosiscono.

FOCUS DEGLI SPETTACOLI

24 agosto 2023-ore 21.00 “Oh! Diss’ea – Viaggio di un uomo solo, senza equipaggio!” Villa Corsini Sarsina,

Di e con Roberto Ciufoli

Può il più famoso testo omerico, il racconto del viaggio più incredibile della storia, diventare la base di un monologo comico? Roberto Ciufoli, l’attore, rimasto nel cuore del pubblico per essere uno dei volti della Premiata Ditta, spiega le vele per partire insieme a Ulisse e raccontare la sua personale Odissea. Lo farà a suo modo, con la sagace ironia che lo contraddistingue.

25 Agosto 2023 – ore 21.00 “Il grande dittatore: cronache della lira e del fuoco” Villa Corsini Sarsina

Una produzione Il Demiurgo

Drammaturgia e regia: Francescoantonio Nappi

Con: Mario Autore, Carolina Rapillo, Marco Serra, Chiara Vitiello

Per celebrare l’anniversario dei 1955 anni dalla sua morte, la compagnia campana Il Demiurgo propone uno spettacolo dedicato a Nerone: uno dei personaggi più discussi e influenti della storia, un imperatore romano di cui si è scritto tantissimo e su cui si è dibattuto enormemente: un personaggio tormentato, circondato dagli spettri d’una vita cruenta, segnata dal tradimento e dalla violenza.

26 Agosto 2023 – ore 21.00 “Le idi di marzo” Villa Corsini Sarsina

Una produzione Opificio03

Drammaturgia e regia: Lorenzo De Santis

Con: Davide Cherstich, Francesco Leonardo Marchionne, Paolo Roberto Ricci, Leandro Sbrocchi, Nicolas Varisco, John Zotti

Le idi di marzo, liberamente ispirato al “Giulio Cesare” di Shakespeare, rivisita il conflitto esemplare e sempre attuale tra democrazia e autoritarismo, tra repubblica e impero e svela magistralmente la dimensione teatrale della politica. La trama è semplice e lineare: l’assassinio di Gaio Giulio Cesare visto dagli occhi dei suoi protagonisti. A nulla varranno consigli e raccomandazioni, senza esito il sogno premonitore della moglie Calpurnia, Giulio Cesare andrà in Senato ed incontro alla morte, colpevole di aver tradito gli ideali repubblicani di Roma.

27 Agosto 2023 – ore 21.00 “Anfitrione” Villa Corsini Sarsina

Una produzione Opificio03

Drammaturgia: Silvia Ponzo

Regia: Silvia Ponzo, Nino Sileci

Con: Davide Cherstich, Giacomo Cremaschi, Lorenzo De Santis, Silvia Ponzo, Caterina Rossi, Nicolas Varisco

Tebe, quarto secolo avanti Cristo. O Roma, terzo secolo dopo Cristo. O una qualsiasi città italiana, il secolo scorso. Molte sono le ambientazioni possibili di questa commedia immortale, scritta da Plauto, che Molière riprende molti secoli dopo e che la compagnia Opificio03 ha adattato in questa fortunata rivisitazione tutte da ridere.

ATTIVITA’ CORRELATE E CROSSMEDIALITA’

Oltre alla fase spettacolare che si articolerà nella seconda parte dell’ultima settimana di agosto presso Villa Corsini-Sarsina, il festival “Anzio nel Mito” sarà quindi caratterizzato da contenuti audio (formato podcast) distribuiti gratuitamente alla cittadinanza tramite QrCode disseminati in punti strategico-culturali e tramite le maggiori piattaforme di podcast conosciute. La serie podcast, costituita da 4 puntate (2 disponibili presso la Villa Imperiale e 2 presso il Museo Civico Archeologico) ordinate cronologicamente, racconterà quindi le vicende che caratterizzano la storia della città e che sono oggetto di diverse ricorrenze storiche:

1. La villa nei secoli e la fanciulla di Anzio

a. Fase Augustea per celebrare i 2050 anni dall’annessione di Anzio nell’Impero Romano sotto l’Imperatore Augusto che ricevette il titolo di Pater Patrie proprio presso la Villa Imperiale, ritrovata 165 anni fa

b. Fase Neroniana, data la ricorrenza di 1955 anni dalla morte dell’imperatore.

c. La fanciulla di Anzio per celebrare 165 anni dal rinvenimento della famosa scultura.

2. Lo sbarco di Anzio nel 1944 (a un anno dall’ottantennale)

3. Coriolano: L’uomo che fermò Roma

4. Bartolomeo Cesi e la riqualificazione della città

I podcast saranno firmati Opificio03, recitati dagli stessi attori delle sue produzioni e prodotti in studio di registrazione professionale. Inoltre i podcast saranno pubblicati sulle maggiori piattaforme di distribuzione digitali (Spotify, Google Podcast, Apple Podcast) portando online il brand turistico e culturale del Comune di Anzio. Questa attività collaterale sarà fruibile gratuitamente.

Sito web della rassegna anzionelmito.opificio03.it

Prenotazioni: 3534142535 (anche whatsapp).